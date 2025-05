Enamik usub, et meil endil on alati valikuvõimalus. Aga vahel teevad meie eest valiku teised ja me ei saa midagi muuta. Mis juhtub, kui kannatustest saab masside meelelahutus? Chris Carteri eduka põnevussarja viiendas raamatus «Ühekaupa» mängitakse hirmuäratavat virtuaalset mängu.