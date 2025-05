Peapiiskop Eduard Prottlich (1890–1942) oli roomakatoliku kiriku vaimulik, Eesti apostellik administraator, peapiiskop, paljude eestlaste hingehoidja ja saatusekaaslane. Ta jagas meie rahva saatust kõige keerulisemal ajal riigi ajaloos. Olgu tema lugu heaks hingekosutuseks ja järelemõtlemiseks, kui habras on meie maine elu ja kui lihtne on vabadust kaotada. Ja vaatamata raskustele ja katsumustele, mis ikka meie eluteed saadavad, ta kindlasti sooviks, et me alati hoiaks usku ja rahu südametes ning lootusekiir paitaks meie hingesügavust.