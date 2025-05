Sinijärv soovitab raamatut: mitte et suvaliste asjade teadmine elus kuidagi edasi aitaks, aga...

Mälumine kestab kogu elu, kui välja arvata päris algus ja lõpp, mil alul veel ei oska ja pärast enam ei jaksa mäluda, tuleb imeda täiega. Umbes nende põgusate eluperioodide vahele jääb mälu töötamise aeg. Mitte siis selle porkna või luti mälumise, vaid mõtete ja tõsiasjade talletatavaks seedimise ajuline ajalikkus. Mõned on ses mängus nõnda tugevad, et võtavadki mäluga lausa mängida. Mida teistelgi targastav kõrvalt kuulata on.