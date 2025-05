Prima Vistale tuleb Kuuba krimikirjanik Leonardo Padura

Leonardo Padura (1955) on praegu rahvusvaheliselt tuntuim ja tõlgituim Kuuba kirjanik. Teda tuntakse kui sõltumatut intellektuaali, kes ühendab oma loomingus ühelt poolt rahvalikkuse ja teisalt haritlase kriitilise pilgu ühiskonnale, tuues sisse eksistentsiaalse, filosoofilise ja ajaloolise mõõtme. Kuigi tal on ka Hispaania kodakondsus ning ta reisib oma loomingut tutvustades ringi üle maailma, on ta erinevalt paljudest põlvkonnakaaslastest jäänud truuks kodusaarele, olles seega üks väga vähestest Kuubale jäänud kirjanikest. Armastus kodukoha vastu ongi kahtlemata üks Padura loomingu iseloomulikke jooni: kommunistlikust retoorikast ja repressioonidest räsitud Kuuba kirjeldused ning Havanna dekadentlik lumm on tema raamatute vaieldamatuks võluks.

Leonardo Padura, «Laitmatu minevik». Foto: Toleedo Kirjastus

Rahvusvahelise tuntuse on Padurale toonud eelkõige romaanisari, mille peategelaseks on pettunud kuubalaste põlvkonda esindav politseiuurija Mario Conde. Kirjanik ise on öelnud, et tegemist on omamoodi Kuuba elu kroonikaga: aastakümnete jooksul ilmunud kümme raamatut annavad realistliku pildi sellest, milliseid muutusi on Kuuba läbi teinud alates 1980ndate lõpust, kui Nõukogude Liidu kokkukukkumisele järgnenud majanduskriis ootas veel ees, kuni 2016. aasta Barack Obama tähendusrikka Kuuba-visiidini. Samuti vaatab peategelane tagasi oma noorpõlvele 1960ndatel, mil valitseb eesti lugejale äratundmist pakkuv kommunistlik retoorika.

Kirjanik ise on oma romaane nimetanud võltskrimiks, sest mõrvaloost olulisemale kohale seab ta olustiku ja inimesed. «Mul on olnud väga teadlik tahe kasutada teatud krimiromaani võtteid, et kirjutada eksistentsiaalse, filosoofilise, ajaloolise ja eelkõike sotsiaalse loomuga romaane,» kinnitab ta. Lisaks Conde-sarjale on Padura kirjutanud ka kuubalaste eksiilist, Lev Trotski tapjast Ramón Mercaderist, samuti novelle ja esseistikat.

Eesti keeles on Leonardo Paduralt Maarja Paesalu tõlkes ja Toledo kirjastuse väljaandena ilmunud Mario Conde sarja esimesed neli osa, mille sündmustik toimub 1989. aastal: «Laitmatu minevik» (eesti keeles 2019), «Havanna tuuled» (2021), «Maskiball» (2023) ja «Sügismaastik» (2024). Romaanidest moodustuv aastaring on tuntud kui «Neli aastaaega» ehk «Havanna kvartett».