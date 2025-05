Ilmus menukas noorteromaan ebatõenäolisest, kuid saatuse määratud armastusest

Kyle ja Kimberly on olnud kogu keskkooli vältel täiuslik paar, aga kui Kimberly lõpupeo õhtul temast lahku läheb, pöördub Kyle'i maailm pea peale – sõna otseses mõttes. Nende auto satub avariisse ja kui Kyle ärkab, on tal ajukahjustus. Kimberly on surnud. Ja keegi tema elus ei suuda seda mõista.

Sedamööda, kuidas Kyle ja Marley töötavad üksteise haavade parandamise nimel, kasvavad ka nende tunded teineteise vastu tugevamaks. Kuid Kyle ei suuda maha raputada tunnet, et ta on suundumas järjekordse katastroofi poole, mis purustab tema elu niipea, kui tal on õnnestunud see taas kokku lappida.