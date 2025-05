VAIMSE TERVISE HEAKS 30 raamatut, mis aitavad mõista teisi ja iseennast

Eesti Inimõiguste Keskus on töötajate ja sõprade abiga kokku pannud väikese valiku raamatutest, mis võiksid avada maailma kirjusust, inimeste mitmekesisust ja ehk ka laiendada piire, mis inimeseks olemisele seatud on. 2025. aastal keskendutakse vaimse tervise maailmale. Vähemusgruppi kuulumise tõttu kogetud tõrjumine, hakkamasaamine neuroerinevusega, pikaaegsete mõjudega traumad, inimeseks olemise rõõmud ja mured - vaimne tervis väärib hoidmist ja märkamist!

Jeanne Willis « Tähetolm » (2022) - õrn ja inspireeriv lugu väikesest tüdrukust, kes õpib mõistma, et igaüks meist särab omal moel – isegi kui see pole alati kõige eredam valgus.

Lewis Carroll « Alice Imedemaal » (1865) – ajatu fantaasialugu tüdrukust, kes kukub küülikuurgu ja satub maailma, kus miski pole loogiline, kuid kõik on tähendusrikas.

Mark Haddon «Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal» (2003) - omamoodi mõrvajuhtumi uurimise raamat, kus mõrvatud on koer ja mõrvarelv on aiahark. Uurijaks ja jutustajaks on viieteistkümne aastane autistlik Christopher.