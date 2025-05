Raamatuaasta puhul on kirjastaja Dea Oidekivi ja «Lugemine on lahe» kogukonna looja Monika Kuzmina kutsunud ellu kampaania, mille käigus jagavad lugemissoovitusi erinevates valdkondades tegutsevad Eesti inimesed. Meil kõigil on teoseid, mis on meid puudutanud, kõnetanud või toetanud – jagades neid ka teistega saame avardada üksteise maailmapilti ja aidata teineteisel kasvada.