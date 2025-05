Netflix via AP/Scanpix

Foto: Netflix via AP/Scanpix

Keira Knightley ei ole ainult maailmakuulus näitleja, vaid ka kirglik lugeja. Teda teatakse eelkõige rollide poolest filmides nagu «Uhkus ja eelarvamus», «Kariibi mere piraadid» ja «Lunastus», aga ka tema armastus kirjanduse vastu on avalik saladus. Aastate jooksul on Knightley intervjuudes ja sotsiaalmeedias jaganud oma lemmikraamatuid – teoseid, mis on teda saatnud lapsepõlvest tänaseni.