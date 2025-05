Eesti keeles on ilmunud eelmise aasta üks menukamaid romaane

Kui kolm õde aasta pärast Nicky surma New Yorgis jälle kokku saavad, et hoida ära nende lapsepõlvekodu müüki minek, avastavad nad, et ainult üksteist taas leides suudavad nad toime tulla oma leinaga, sõltuvuste ja südamevaluga, ning õppida elu uuesti armastama. Mellors on oma kaasahaaravas ja sügavalt liigutavas romaanis õdesid portreteerinud soojalt ja elavalt.

Coco Mellors on ka ise üks neljast õest, aga kinitas intervjuus Guardianile, et oma perekonda ta kirjutades aluseks ei võtnud, ehkki nendegi jaoks polnud sõltuvused võõrad. Küll aga tunnistas ta, et kõige olulisemad inimesed tema elus on olnud tema õed ja just tänu neile (või nende tõttu) on temast kujunenud selline inimene, nagu ta on.