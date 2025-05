LUGEMISSOOVITUSED 5 ägedat pildiraamatut, mis kutsuvad tegutsema

Raamatute liigitamiseks on mitmeid võimalusi. Näiteks võib teoseid jagada nende innustusvõime järgi. On ju raamatuid, mille lugemine pakub küll ohtralt lõbu ja mõtteainet, kuid tegutsemist ei pruugi järgneda. Aga on ka teistsuguseid, mis mingil müstilisel moel lausa kutsuvad käsi külge panema ja niimoodi muutusi looma. Toomegi siinkohal esile viis vahvat pildiraamatut, millel on imepärane võime tekitada tegutsemisindu, olgu selleks tegevuseks siis vana pingi kordategemine, lauaga mängimine, seiklema minek, joonistamine-kuulamine või enesekehtestamine.

Margit Saluste, «Pink». Foto: Raamat

Margit Saluste

Kirjastus Koolibri

2025

Jänkunoormees ja jänkuneiu on rahul – lõpuks ometi on nende uus ja ilus tagaaed valmis. Kui nüüd veel ainult saaks selle vana pingi ka jõe äärde lõkkesse viidud – kuidagi ei sobi see uue aiamööbliga ja niikuinii ei istu sellel keegi. Jänkunoormees võtab pingi turjale ja asub jõe poole teele. Peagi pakub ilves end appi. Et pink on parasjagu raske, otsustavad sõbrad tööst veidi hinge tõmmata ja räägivad vahvaid lugusid. Varsti liituvad tassijatega veel orav, põder ja karu. Kas pole mitte tore see pink, kus väsinud jalgu puhata, pähkleid krõbistada, lauluviisi veeretada?

***

Kristi Kangilaski, «Laud». Foto: Raamat

Kristi Kangilaski

Kirjastus Hea Lugu

2025

Toas seisab sinine laud. Tom jookseb vennaga mürades hooletult ja lööb varba vastu lauda valusasti ära. Oi kui vihane ta on! See on sinu viga, süüdistab ta venda. Oled üks loll laud, tõukab ta lauda. Tom lööb lauda nii, et käsi saab haiget, aga viha ei lähe ikka üle. Ta lükkab laua külili ja siis päris selili. Nüüd ei ole laud Tomi meelest enam lihtsalt laud, vaid on hoopis miski muu. See on auto, mis kihutab kurvilistel teedel, on paat, kust saab haisid vaadata, on maja, mis pakub peavarju.

***

Katri Smitt, «Väike romb». Foto: Raamat

Katri Smitt

Postimehe Kirjastus

2025