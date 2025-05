Maaülikooli külalisprofessor avaldas mõtlemapaneva raamatu loomade heaolust

Clive Phillips sõnas, et viimase viiekümne aasta jooksul on kadunud enam kui kaks kolmandikku looduse elusolenditest. «Enamasti on need asendunud farmides peetavate produktiivloomadega. Oleme ohtlikult lähedal sellele, et kaotame Maa tohutu loomade ökosüsteemi, mille arenguks kulus üle nelja miljardi aasta. Niipalju, kui me teame, on see ökosüsteem ainulaadne universumis,» kirjeldas Phillips oma raamatu arutluskäike. «Meie tänane suhe loomadega mõjutab mitte ainult loomade, vaid ka inimeste endi tulevikku. See raamat on üleskutse muutusteks nii isiklikul kui ka ühiskondlikul tasandil,» lisas Clive Phillips.