Soovitan seda raamatut lugeda neil, kes on toitumisega hädas, kes alustavad pidevalt uusi dieete ja püüavad kaalu langetada. Autor avab haaravalt, miks me langeme ülesöömise lõksu ja kuidas see ei ole alati seotud tahtejõu puudumisega. Raamatust leiab palju häid nippe, kuidas enda keha toidu abil maksimaalselt toetada ja mõista, kuidas söögiisu mõjutavad nii toidutööstus kui keskkond. Hea lugemine treeneritele, toitumisnõustajatele ja tervise valdkonnas tegutsejatele.