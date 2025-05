SINIJÄRV SOOVITAB 2 uut ja ootamatult teaberohket raamatut, mida kindlasti lugeda tasub

Lambad ja koerad ja loodus ja ootamatult ilmunud saja aasta tagune kuriloom hunt on mängu üks külg. Teisel küljel on taustal kostev meie aja tankivabriku kahurikõu, on ka ajaloo ja ühiskonna pinged, pained, põrkumised. On poliitika. On kanarbikku ja perekondsust ja sisemiste sügavuste sügamist. On lihtsa inimese püüdu ses kõiges selgust saada ja elusse jääda.

Samuti on Thielemann žanriliselt palju ilukirjanduslikum, ent seesmise poeetika ja tundetäpsuse ning eeskätt just kohavaimu tunnetusliku tabamise kaudu on nois pealtnäha seostumatutes teostes salasarnasusi peidus mitu pluss veel. Ma ei suuda tänapäeva sakslastega sageli kaasa mõelda (ja vahel ka tartlastega), ent nood raamatud on lisaks oma hõllandluslikkusele ka ootamatult teaberohked. Täna on mul tunne, et neid kaht autorit, Mutti ja Thielemanni, võiks lähestikku lugeda. Võib tekkida tähenduslikke seoseid ning aja- ja kohavaimud teevad omavahelises vestluses neid juurdegi. Seoseid on alati rohkem kui seostujaid. Ja aega alati vähe. Carpe diem!