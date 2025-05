Peter Handke väravavahi lugu jõudis eestlaste lugemislauale

Kui ehitustööline Josef Bloch, kes oli kunagi tuntud väravavaht, hommikul tööle ilmub, saab ta teada, et on vallandatud. Vähemalt tõlgendab ta seda nii. Ta lahkub ehitusplatsilt, uitab 1970ndate lämmatavas ja ebaglamuurses Austrias sihitult ringi ja teeb otsekui masinlikult tegusid, mis pööravad ta elu hoopis teisele, pöördumatule kursile.

See on modernismiklassika, mis paneb sõnadesse ühe inimese koost lagunemise protsessi, mis peegeldub ka kohati otsekui murtud proosas, mis parimatel hetkedel saavutab lüürika ja õuduse sujuva sulami.

Peter Handke (snd 1942) on üks tuntumaid Austria kirjanikke, kelle intensiivsed ja emotsionaalsed draama- ja proosatekstid on muutnud saksakeelse kirjanduse nägu. 2019. aastal pälvis Handke Nobeli kirjanduspreemia. Eesti keeles on temalt varem ilmunud teosed «Tõelise tundmuse hetk», «Vasakukäeline naine», «Kirjaniku õhtupoolik», «Soovideta õnnetu», «Puuviljavaras» ja näidend «Kaspar».