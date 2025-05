LÜHIROMAAN Praha on linn, kus üleloomulikkus pole kunagi välistatud

Ta vastas, et Praha on ikka veel kõige salapärasem Euroopa suurlinn, kus üleloomulikkus pole kunagi välistatud. Tšehhide kalduvus vägevamate ees «koolduda» pole tingimata olnud nõrkus. Pigem on metafüüsiline ellusuhtumine innustanud neid pidama jõuavaldusi millekski ajutiseks.

Ta ei tahaks kuidagi alahinnata neid, kes on valmis riskima koondus­laagriga selle eest, et on välismaa ajakirjas luuletuse avaldanud. Tõelised kangelased aga on selles võimatus olukorras tema meelest inimesed, kes ei tõsta partei ega riigi vastu häält, ent ometi tunduvad kandvat endas Lääne tsivilisatsiooni tuuma.