Si elu ei ole kuigi keeruline – tema päevi täidavad sõbrad, sõdalaskoolitus ja töö. Ent siis hävitab röövelliku vaenlase rünnak kõik, mida ta kalliks peab ja kogu Võharu linnuse rahvast ootab orjapõli. Aga elu on täis üllatusi. Kuigi kodused Si kõrget sünnipära ei arvestanud, annab see talle vangistuses eeliseid. Milline on Si tegelik saatus? Kuidas päästa oma rahvas ja vallutajatele vastu astuda?