Epp Petrone: raamat, millesse ma panin oma igatsuse laste järele, kes olid teises Euroopa otsas

Elu oli mind pannud olukorda, kus häid valikuid polnud, pidin puukentsefaliidist taastumiseks kusagil päikest ja rahu saama. Nii juhtuski, et elasin ajutiselt oma lastest eemal, Itaalias, katuseterrassil, ja panin seal kokku juttude kogumikku oma lastest. Suures osas koosnes see varem pere- ja naisteajakirjades ilmunud kolumnitest, aga lisasin sinna-tänna juurde ja sattusin hoogu, kirjutades ka lihtsalt uusi lugusid: elust, armastusest, surmast, õnnest, õnnetustest, äpardustest, suguvõsalugudest, tulevikuplaanidest, kõik läbi lastega kulgemise prisma. Minu jaoks oli tekkinud «Lastekirju» kindlasti teraapiline, ma panin sinna sisse oma igatsuse laste järele, kes olid teises Euroopa otsas. Ja ma tegelesin mõttes nendega rohkem kui vahel igapäevaselt nendega ühe katuse all olles.

Vahepeal on möödunud seitse aastat ja ühel päeval sattus see raamat taas mulle näppu. Esiteks: üllatusin, kui palju neist lugudest oli vahepeal mu aktiivmälust ära kadunud. Teiseks: tundsin tänu, et ma olin sattunud olukorda (tänu ajakirjatoimetajatele), et olin laste arengusamme kirja pannud ja laiemaks üldistanud, juurde uurinud. Nüüd on mu emaduspõlv ja nende lapsepõlv teatud lugude näol dokumenteeritud, aga ilmselt tänu toona toimunud mõtestamisele sai nii mõnigi olukord lahendatud paremini kui muidu, ülejala, süvenemata oleks juhtunud. Sai elatud kvaliteetsemalt, kui lubate nii öelda. Sai märgatud elu enda ümber. Eks see ole sama fenomen, mis on päeviku pidamisel: alles siis, kui sa näed oma silmade ees, mis sinust välja on voolanud, saad sa aru, mis sinu sees oli.