NÕUANDED RAAMATUST Kuidas hoida motivatsiooni ka kõige raskematel hetkedel

«Motivatsioon on teekond, mitte ainult finišijoon. Paljud inimesed usuvad, et motivatsioon on see, mis annab neile viimase tõuke, et midagi saavutada – justkui vajutaksid nn nitronuppu ja kiirendaksid finišisse,» selgitab Torim, sõnades, et tegelikkuses on tõeline «nitro» aga hoopis midagi muud. «See on sisemine jõud, mis aitab sul pidevalt edasi liikuda, mitte ainult lõpuspurdi tegemiseks, vaid terve teekonna läbimiseks.»