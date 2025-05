GALERII Saksa kirjanik Markus Thielemann rääkis Eesti lugejatega huntidest ja sõjaväe harjutusväljadest

Kohtumisel rääkis autor, et romaani peategelane on 19-aastane Jannes, kes pärast kutsekoolis õppimist erinevalt oma sõpradest pöördub tagasi koju koju. Jannest kannustab naasma kohusetunne pere ja talu ees, vaikiv eeldus, et ta peaks perekonnatalu üle võtma. Lüneburgi nõmmel lammaste karjatamisele heidab aga tumeda varju huntide naasmine. Autori sõnul on väga suur arutelude ajendaja huntide tagasitulek, mida kasutatakse ära populismis – hundist tehakse võõras.

Hundiküsimuse kõrval käis vestlusest läbi ka sõjaväe harjutusväljakute teema, mis meilgi pingeid põhjustanud. Romaanis on nii kohalikud elanikud kui ka lambad pideva müraga harjunud ja autori sõnul kuulub see piirkonna igapäevaelu juurde. Thielemann rääkis, et pärast raamatu ilmumist kirjutasid talle mitmed Lünebergi elanikud, et nad tõesti ei pane enam iga 10–15 minuti tagant käivad pauke tähelegi.

Teose tegevustik jääb kümne aasta tagusesse aega. Autor sõnas, et toimumisaja valikul oli mitmeid põhjuseid: 2015. aastal hakkasid hundid Saksamaale naasma ning see tekitas inimestes hirmu ja ärevust. Lisaks toimusid samal perioodil olulised poliitilised sündmused: Krimmi annekteerimine 2014. aastal ja 2013. aastal erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) loomine, mis 2015. aastaks oli muutunud üsna parempoolseks. Romaanist käib läbi ka Teise maailmasõja raske aeg – autoril oli soov idülli kõrval välja tuua ka ajaloo süngem pool.

Romaani edu oli autorile ootamatu ja kogu protsess hullumeelne, sest kirjutamise ajal polnud Thielemannil veel kirjastustki. Teos jõudis Saksa raamatuauhinna kuue parima sekka ja sai väga palju tähelepanu, tõustes Saksamaal ka bestsellerite nimekirja. Kirjanik tõdes, et ta poleks arvanud, et see romaan viib ta välismaale. Sel nädalal kohtus ta lugejatega Helsingis, Tartus ja Tallinnas, nüüd ootavad ees esinemised Saksamaal ja Šveitsis.