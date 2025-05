UUS RAAMAT Strateegiline mõtlemine pole geeniuste salakeel, vaid oskus, mida igaüks saab õppida

Autorite sõnul ei pea strateegiline mõtlemine olema geeniuste ja suurte mõtlejate pärusmaa. See on igapäevane, eluline oskus, mis saab aidata meid kõiki nii töö- kui eraelus. Raamat näitab, et strateegiline mõtlemine on õpitav ja rakendatav oskus igaühe jaoks, olgu «mänguks» äriarendus, MTÜ juhtimine, riigiasutuses töötamine või isiklik projekt. «Strateegilise mõtlemise keel» on mõeldud juhtidele, meeskonnaliikmetele, projektijuhtidele, tudengitele ja kõigile, kes soovivad oma eesmärke teadlikumalt ja tulemuslikumalt saavutada.

Kodanikuaktivist ja mõtleja Tarmo Jüristo kirjutab, et «Strateegilise mõtlemise keel» on kahtlemata kasulik raamat. «Kasulik kõigile, kes peavad puutuma kokku otsuste langetamisega, plaanide tegemisega, inimeste või organisatsioonide juhtimisega olukorras, kus vahendid on piiratud ning informatsioon sageli napp — teisisõnu igapäevases elus,» selgitab ta. «Aga lisaks sellele on see ka huvitav raamat. Huvitav, kuna selle sisu ja vorm on omavahel harvanähtavalt heas kooskõlas: selle autorid on ennast allutanud samadele reeglitele, mida nad lugejaile välja pakuvad, kõneledes ise samas keeles, mida nad tutvustavad — ja tulemuseks on vägagi nauditav mäng, millega kaasa minna.»