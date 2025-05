VIDEO Mika Keränen soovitab: see on Contra kõige elurõõmsam luulekogu!

«Mul on kaasas täna Contra luulekogu «Legoist» aastast 2019, mille on koostanud Keiti Vilms. See on Contra kõige elurõõmsam luulekogu,» ütleb Keränen videos.

Isiklikku mõõdet lisab Keräneni ja Contra kauaaegne tutvus. «Mõned küsivad mu käest, kes teavad, et ma tunnen Margust, et kas ta on hull. Ma vastan alati, et ta teeb ise oma raamatupidamise. See peaks olema piisav vastus, et inimene on päris adekvaatne,» märgib ta muigamisi.