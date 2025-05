Eesti keeles ilmus maailmakuulsa filminäitleja Keanu Reevesi esimene romaan

Alati on ringi liikunud sahinaid ja legende, et on olemas sõdalane, keda ei saa tappa. Kes on näinud tuhandeid tsivilisatsioone õitsele puhkemas ja kokku varisemas. Tal on olnud palju nimesid: Unute, Äikese laps, Surm ise. Tänapäeval tuntakse teda lihtsalt B-na. Ja ta tahab olla võimeline surema.

Keanu Reeves ja China Miéville, «Mujalmaa raamat». Foto: Raamat

Üks USA salajane sõjaväebaas on lubanud teda selles osas aidata. Vastutasuks peab ta ka neid aitama, aga kui üks vägagi surelik sõdur surnust üles ärkab, viitab see jõule, mis on isegi B-st mõistatuslikum. Mis on vähemalt sama tugev. Ja millel on oma plaan.