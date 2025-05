Birk Rohelend: see on kindlasti raamat, mida on võimatu käest ära panna

On huvitav mõelda, miks just Rootsis sellist tüüpi lood, metsikute sarimõrvaritega õudusjutud, niivõrd populaarseks on osutunud, kuigi muidu jätavad põhjanaabrid endast nii tüüne ja vaoshoitud mulje. Võib-olla mõjuvad sellised lood ergutina, annavad võimaluse viisakas argipäev korraks kõrvale heita ja sukelduda korraks sügavale täiesti teise maailma. Sest see on kindlasti raamat, mida on enne võimatu käest ära panna, kui kõik on kaanest kaaneni läbi loetud ja kogu tõde lugejale avaldunud.