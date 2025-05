Toitumisnõustaja: dieedikultuurist täielikult loobudes liigutakse sageli teise äärmusesse

Cadieux ei räägi ainult toidust, vaid ka tunnetest, harjumustest ja sellest, kuidas me end defineerime. Tema lähenemine on soe, aus ja praktiline – eriti neile, kes tunnevad, et kaalulangetamise mantrad on ära tüüdanud, aga söömisrahu leidmine tundub siiski lootusetu.