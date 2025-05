«SOOWIN TUTWUST» Ilmus põnev raamat Eesti tutvumiskuulutuste ajaloost

Tutvumiskuulutusi on maailmas avaldatud üle kolmesaja ning Eestiski üle saja aasta. Need on sageli veidrad, naljakad, peegeldavad lootust ja lootusetust ning ka soovi midagi oma eluga ette võtta. Ja kuulutused näitavad, kuidas muutuvad ajad. Katrin Kaarepi koostatud raamatus «Seiklejatel mitte tülitada» on kuulutusi tsaariajast, sõdadevahelisest Eestist, nõukogude ajast ning viimastest aastakümnetest.