Noor arvustab: usun, et sügavamad tegelased oleksid loole palju juurde lisanud

Sam elab raamatu vältel läbi mitmeid raskeid olukordi. Tema peas ringleb nii lein ja sellega kaasnev süütunne, hirm mahajäetuse ees kui ka teadmatus, kes ta päriselt on. Teemade käsitlemine oli teoses kohati erinev. Oli kohti, kus tundsin kõiki tegelase emotsioone ning mul tekkis tõeline ettekujutus läbielamistest. Tuli ette ka situatsioone, kus emotsiooni lihtsalt polnud. Lugesin vaid mustalt valgele trükitud sõnu, mis ei kutsunud esile ühtegi tunnet. Kui rääkida sügavatest kogemustest, on oluline, et neid saadaks siiras tunne — et kuulaja tajuks, kui tähenduslik see kõik tegelikult oli. Tundsin lugedes sügavalt puudust just emotsioonidest, mis rikastaksid kogu elamust.