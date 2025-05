GALERII Algab suur raamatuaasta lugemisuuring

Ettekannetele järgnes vestlusring, kus arutlesid emeriitprofessor Marju Lauristin, kirjastuse Varrak peatoimetaja Krista Kaer ning Eesti Rahvusraamatukogu kultuurinõunik Karl Martin Sinijärv. Keskseks teemaks kujunes küsimus, kuidas jõuda noorte lugejateni ja millised muutused on toimunud lugemisharjumustes. Arutelus tõdeti, et traditsiooniline paberraamat ei ole küll kadumas, kuid seisab silmitsi tugeva konkurentsiga – noored tarbivad kirjandust üha enam e-raamatute, audioraamatute, veebitekstide, sotsiaalmeedia lugemissoovituste ja mängulise sisu kaudu. Lugemine on muutunud mitmekesisemaks ja tehnoloogiakesksemaks ning see seab uusi ootusi nii kirjastustele, koolidele kui ka raamatukogudele. Vestlusringis rõhutati vajadust kohandada kirjanduse vahendamise viise, et hoida elus noorte huvi lugemise vastu ka digiajastul.