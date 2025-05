Ilmus ühe viimase kümnendi tunnustatuima Ameerika kirjaniku ambitsioonikas romaan

Kui Adirondacki suvelaagrist kaob teismeline tüdruk, põrkavad kokku kaks maailma.

1975. aasta augustikuu varahommik: laagri kasvataja avastab tühja voodi. Selle asukas Barbara Van Laar on kaduma läinud. Barbara pole tavaline kolmeteistaastane: ta on sellesama perekonna tütar, kes on suvelaagri omanik ja tööandja suuremale osale kohalikust elanikkonnast. Ja see pole esimene kord, kui Van Laaride laps kaduma läheb. Barbara vanem vend kadus samamoodi neliteist aastat tagasi ja teda ei leitudki.

Liz Moore, «Metsajumal». Foto: Raamat

Mõni ütles, et Van Laaride perega on juhtunud traagiline sündmus. Mõni väitis, et nad on selle ära teeninud. Et nad isegi ei tänanud otsijaid, kes uitasid viis ööd krõbekülmas metsas, püüdes nende kadunud poega leida. Mõni ütles, et perekonnal oli põhjust abi kutsumisega nii kaua venitada. Et nad teadsid, mis poisiga juhtus.

Nüüd on Van Laaride teismeline tütar kadunud samasse ürgmetsa, kuhu tema vendki. Mõni ütleb, et kaks kadumist pole omavahel seotud. Mõni ütleb, et on.

Kui algab paaniline otsing, rullub lahti põnev draama. Põigeldes Van Laari perekonna mitmekihiliste saladuste ja nende sinikraedest töötajate vahel, kutsub Moore’i hargnev lugu lugejaid saladuste ja uute võimaluste rikkaliku ja haarava dünastia juurde. See on Liz Moore’i seni kõige ambitsioonikam ja laiahaardelisem romaan.

«Metsajumal» viib lugejad «Salajase ajaloo» kombel nii sügavale tegelasterohkesse ja kurjakuulutavasse maailma, et lugedes ununeb kõik muu. Näiteks Guardian on iseloomustanud romaani kui esmajärgulist põnevikku ning keerukat ja emotsionaalselt haaravat uurimust klassi- ja peredünaamikast. See köitev lugu kadunud lapsest meeldib kindlasti Lisa Jewelli, Tana Frenchi ja Lucy Foley lugejatele. Paula Hawkins on raamatu kohta öelnud: «Haruldane pärl, tõeliselt kaasa haarav.»