Raamatublogija soovitab: Helen Tootsi Los Angelesel on 1000 nägu

2015-2019, Los Angeles. Täpselt siis, kui Helen on valmis oma Londoni-elule kriipsu peale tõmbama, saabub pakkumine tööd jätkata elustiilifirma Los Angelesi harus. Tema tööks on kuulsate-jõukate kapriiside lahendamine. Naise elukohaks saab West Hollywood, kus sõbrad juba ees ootavad, kiviviske kaugusel on mägised matkarajad ning tänavaid kirjavad inspireerivad veidrikud.

Lugesin pool raamatut enne reisi Los Angelesse ja pool tagasiteel lennukis. Kukkus hästi välja, sest nii ei tiksunud ummikus LAXi poole venides kuklas Helen Tootsi teravad elamused suurlinna liikluses. Los Angeles on teadagi autokeskne linn ning raamat teeb hästi selgeks, mida see tähendab ja miks nii on. Lisaks ujub autor vastuvoolu ja püüab imetlusväärselt tõestada, et on võimalik ka ilma isikliku sõiduvahendita hakkama saada.