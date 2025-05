Kris Heinla kirjutas sõltuvusest raamatu: loodan, et see aitab päästa elusid

Autor tunnistab, et kirjutamisprotsessis oli kõige keerulisem minna tagasi sinna, kus kõik algas. «Mul oli valus kirjutada suhetest ja inimestest, kellele ise teadmatult enda sõltuvusega haiget tegin,»​ sõnab ta. Heinla soovis kirjutada absoluutselt ausal ja moonutamata moel ning kinnitab, et ühtegi seika ta viimasel minutil raamatust välja ei jätnud.

«Ma siiralt loodan, et siit leitakse inspiratsiooni – kunagi pole hilja suunda muuta; motivatsiooni olla lõpuni toeks, ka kõige halvemal hetkel, kui olukord on mõne lähedasega täiesti lootusetu.»​ Kris kinnitab, et soov ja tahe elu muuta peab ikka endal olema, samas on väga oluline ka turvavõrk: «Ma tean, et ka kõige lähedasemad väsivad lõpuks. Kuid kui meid enam ei ole, siis pole enam ka midagi teha.»