KINDLA PEALE MINEK Põnevikud, millega terve nädalavahetus ära sisustada

Martin Walker, «Templirüütlite viimane saladus». Foto: Raamat

Kui võtta põnevikke soovitada, siis kulinaarse avanguga haakub ilmselgelt kõige paremini Martin Walker ja tema prantsusmaised politseinik Bruno lood. Noid raamatuid on eesti keelde juba pea kümmekond jõudnud, kuuldavasti olla tulekul ka kuritöine kokaraamat. Ja tubli seitse on veel tõlkimata, nii et Bruno ja köökimise ja tõsihea südaeuroopaliku põneviku austajatel on põhjust edasi elada küll. Kuigi natuke on siin mõnusa eluga tagasi tõmmatud ja tumedamat poolt sisse toodud, on kogu võlu alles. Natuke valu on lisaks tulnud. Ajapikku ka ajalugu ja inimsuhtlust. Ja seda ei saa heale kirjandusele kuidagi pahaks panna. Inglane ikka Prantsusmaad eestlasele tuttavaks teha oskab, ei lähe ülevoolavaks, just põhjamaisele rahvakillule paras lõunamaisemat vahendama. Üks armsamaid põnesarju üldse, kohe hea meel, et vahepeal mõni nägemata jäi, sai mitu tükki järjest lugeda. Ja õiges järjekorras. Kes Walkeriga veel tuttav pole, alustagu algusest. Mida poes pole, on raamatukogus.

Jørn Lier Horst​, «Kui meri rahuneb». Foto: Raamat

Jørn Lier Horstilt on aga suhteliselt hiljuti eesti keeles ilmunud üks algupäraselt väga värske ning üks kahekümne aasta tagune romaan. Ju on mitmedki William Wistingu telelainelt üles leidnud, paljudki Horsti seniseid üksi või koostöös tehtud põnevikke lugenud. Tõhus Norra värk ilma enamikku põhjamaiseid kolelugusid painavate ülepingutusteta. Ma täitsa usun neid jutte. Ja üha enam armastan seda, et lugu looks, aga kui raamat annab mulle inimlikul tasandil oma maa ja rahva kohta midagi tunda, siis see ongi äge. Kirjaniku asi on õige nõel lugeja õigesse soonde susata. Ja William Wisting on algusest saadik enam-vähem valmis olnud – ta küll vananeb, aga ta ei pruugi surra. Ega kirjandus peagi täpselt nagu päris elu olema. Sestap hea kaeda pika vahega loodud lugusid.