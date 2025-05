Et ka globaalne eestlane oskaks laulda: «Täna sööme kommi, homme sööme kommi...»

Maailmaga on nagu on, keerulised ajad. Uue põlvkonnaga samamoodi. Väidetavalt pole olnud varem selliseid lapsi, kes elaks oma vanematest niivõrd erinevas infosüsteemis. Mida nad täpselt oma ekraanidelt vaatavad, mis keeles ja mis «keeles» see kõik seal toimub? Minu meelest tuleb sellega teadlikult tegeleda, et lapsed lisaks Ameerika, Jaapani ja mis iganes kultuuri pealetungi kõrval saaksid osa ka Eesti kultuurist. Ja piitsameetodi asemel on alati parem präänik, näiteks laul «Täna sööme kommi, homme sööme kommi!» Mäletan, kuidas ma omal ajal New Yorgi äärelinnas vastuvoolu ujudes üritasin last saada eesti keelt kõnelema ja mulle oli väga abiks toonane «Kõige suuremad sõbrad» DVD, kust sai ETV kuldaegade (1970ndate-1980ndate) lastesaadete laule vaadata ja kaasa laulda. Sain lapse eesti keeles laulma küll ja siiani on ta, kuigi poolameeriklane ja praegugi New Yorkis elav, ikkagi eestlane, oma osa selles on need laulud, mida ta teab ja kaasa laulda oskab.