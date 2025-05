«Palun mulle lahkesti teatada, kas elan ma metsikus Venes või on siin juba nagu tekkimas üks kultuursem vabariik?»

Ilmunud on August Gailiti romaani «Isade maa» (1935) kordustrükk. Teose kollektiivseks «peategelaseks» on «kolmas kompanii». Keskne kolmik kompaniis on «Prügide rügement»: vanaisa Jaak, poeg Jaan ja pojapoeg Oss. Eri põlvkondade vahel tuleb ette krõbedaid aasimisi ja teravaid mõttevahetusi, samas on tajutav ka tugev koostöö- ja kokkuhoiuvaim.