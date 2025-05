«Emadel, kes olid kaotanud oma lapse, oli eriline näoilme»

Mattias Edvardsson​i äsja ilmunud «Hauavälu»​ on esimene osa krimisarjast «Södersläti kuriteod», mis räägib politseinik Gunni Hildingist ja tema kolleegidest Trelleborgi politseijaoskonnas. Edvardsson ühendab tema kaubamärgiks saanud psühholoogilise sügavuse ja keerulised suhted ühte väiksesse politseijaoskonda. Kaunid Lõuna-Rootsi loodusmaastikud on täis maetud saladusi, käänuline süžee on nagu pusle, mida lugeja püüab lahendada, lihast ja luust tegelased, keda mitme raamatu jooksul jälgida. See on klassikaline Põhjamaade krimikirjandus oma parimas vormis.