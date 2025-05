Kas oled otsinud raamatut, mis oleks piisavalt lühike, et sellega ühe päevaga ühele poole saada? Siin on kaheksa teost küllaltki erineva maitsega lugejaile, kel pole tahtmist väga mahukaid raamatuid ette võtta. Valida on nii kergete põnevike kui ka veidi rohkem meeldejäävamate teoste vahel.