ÜLESKUTSE Avasta suvel Eesti raamatukogusid, kuhu tavaliselt ei satu

Eesti on 879 raamatukogu. Et mööda neid erinevaid ja erilisi raamatukogusid rändamine veelgi kaasahaaravam oleks, on loodud templimäng. Oma rännakute jooksul saab lahendada spetsiaalselt loodud mõistatusi ja koguda templeid raamatukogudest, kuhu teed viivad.

Osalemiseks:

Külasta erinevaid raamatukogusid.

Küsi raamatukoguhoidjalt templipass ja lahendamiseks ülesanne.

Lahenda see ära ja palu enda templipassile tempel.

Kui oled kokku kogunud viie erineva raamatukogu templid ja templipass on täis, siis anna see raamatukoguhoidjale ning osaled auhinnaloosis. Kui soovid rännakuid jätkata, siis saab raamatukogust küsida uue templipassi ja asuda seda täitma. Need, kellel on kokku kogutud 10 templit, osalevad loosis kaks korda, need, kel 15 templit, osalevad loosis kolm korda ja nii edasi. Auhinnaloos toimub 20. oktoobril.

Esmakordselt sai mängus osaleda 2022. aastal, mil tähistati raamatukogude aastat.