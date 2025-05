Kirjanik Imbi Paju: küsimus, mida tähendab olla inimene, on vastuseid täis

Kõik tunded ja mõtted on uurimiseks meie elukaarel. Igas inimeses on mõtestamata maastikud, need alad, mis kerkivad esile alateadvusest, mis on meisse kodeeritud läbi põlvkondade, ajaloosündmuste ja kultuuri. Vahel on hea minna üksinda loodusesse ja rääkida iseendaga. Räägi iseendaga! Ära peida end suurde massi! Räägi endaga! Kõik tunded ja mõtted on uurimiseks meie elukaarel.