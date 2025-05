Kirjutan praegu raamatut, kus üheks uurimisliiniks on asjaolu, et kui sa sisened mingisse hoonesse, siis su telefon hakkab otsima Wi-Fi-võrku, millega ühenduda. See kõik on automaatne ja sa ei pea sellega reaalselt ühendumagi, aga uurijad saavad selgeks teha, kes ja millal mingile võrgule päringu saatis. Seega sul peaks telefon kogu aeg lennurežiimil olema. Isegi see jätab jälje, kui paned telefoni autolaadijasse. Ka kaardimaksetest jäävad märked. Seega – soovitan kedagi mitte mõrvata.

Imeline küsimus, ma teen kohe oma brauseri otsinguajaloo lahti ja ütlen teile, mis seal kirjas on. Nii … siin on palju igavaid asju mu laste jaoks, aga siin on näiteks ka küsimus, et kui kaua võtab surnukeha happevannis lagundamine aega. See on tore. Olen ka uurinud põlvevalu kohta, aga see on pigem seotud mu vanusega … Siis on siin veel palve, et ChatGPT mulle lõhkeainetest räägiks ja seletaks, kuidas pomme ehitada. Natuke ka sel teemal, kuidas vaiba alt ilma DNAd jätmata verd eemaldada. Selle kõige põhjal on üpris kerge järeldusi teha.