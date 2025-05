Raamatublogija: selle romaani süžee on absurdselt ebareaalne

21. sajand, Gotham, New Hampshire. Ainus tunnistaja Rachel Price'i kadumisele oli tema kaheaastane tütar Annabel, kes leiti ihuüksi tee ääres töötavast autost. Suureks sirgunud Bel peab mineviku, mida ei mäleta, uuesti läbi elama, kui perekond nõustub osalema vanast tragöödiast valmivas dokumentaalis, mis aitab tasuda vanaisa ravikulusid. Keegi ei ole valmis, et Rachel välja ilmub. Bel tajub, et ema jutt ei klapi ja võtab nõuks iseseisvalt tõde välja selgitada.

Holly Jackson, «​The Reappearance of Rachel Price». Foto: Raamat

Alustame heast. «The Reappearance on Rachel Price» tabab suurepäraselt paranoilise teismelise olekut. Peategelane Bel on terve elu tundnud end mahajäetuna, nii et ta kahtleb uuesti välja ilmunud ema igas sõnas, on sügavalt veendunud, et naine ei räägi oma kadumise kohta tõtt, ja on valmis minema läbi tulest ja veest, et seda tõestada. Ta on ebameeldiv ja tüütu, aga samas usutav. Lisaks oli meil ühine eesmärk — jõuda tõeni.