Ilmunud on Ameerika filosoofi teos, mis uurib maailma objektide vaatenurgast

Harmani looming ületab kodudistsipliini piirid, teda loevad lisaks ametikaaslastele väga paljud mõtlevad inimesed nii-öelda seinast seina – ta on avaldanud mõju näiteks nii ökoloogidele kui ka kunstnikele. Tema teooria, nn objektikeskne ontoloogia (ingl object-oriented ontology ehk OOO), rõhutab objektide autonoomiat väljaspool inimtaju. Harmani mõtte põhiline teravik on suunatud protsessuaalse filosoofia vastu, ta toob suhete ja saamiste asemel filosoofilise vaatluse keskpunkti tagasi «objekti». Iga iseseisev objekt on Harmani vaates taandumatu individuaalsus.

«Neljatine objekt» ilmus esmalt prantsuskeelsele lugejale 2010. aastal kui sissejuhatus Harmani filosoofiasse. Raamatust käivad läbi kõik Harmani kesksed teemad, mis on hästi ning selgelt lahti räägitud ka potentsiaalselt skeptilise lugeja jaoks. Seetõttu pakub see raamat kindlasti huvi mitte üksnes filosoofiaga tegelevatele, vaid ka laiemale ringile intellektuaalselt uudishimulikele inimestele, kes loodetavasti kõik leiavad siit ulatuslikku mõtteainet. Harmani teooriat aitab eestikeelsele lugejale lahti harutada Rein Raua kirjutatud saatesõna.

Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo professor Marek Tamm ütleb, et Harman kutsub lugejaid üles nägema maailma radikaalselt uuel viisil: «Ta väidab, et kõikidel objektidel – alates igapäevastest esemetest kuni kaugete tähtedeni – on rikkalik ja eneseküllane reaalsus, mis ei sõltu inimese tajust. Seades kahtluse alla inimkeskse mõtteviisi, näitab «Neljatine objekt», miks on oluline vaadata maailmale ka objektide eneste vaatenurgast.»