VIDEO Autor Kati Torim elust Portugalis: sageli tullakse ja küsitakse, et kas sina oledki Eestist?

Kati Torimi «Minapildi restart 2.0» on praktiline käsiraamat, mis sündis kriisist, mida kogesid pandeemia ajal miljonid. «Covidi ajal kirjutasid inimesed mulle, et kõik on segamini – töö, abikaasa, iseenda mõtted. Nii see raamat sündis, samm-sammult, koos inimestega, kes vajasid tuge,» meenutab ta. Torimi sõnul on tema raamat teekond iseendasse, mis põhineb 35 harjutusel ja 12 praktilisel sammul, mis aitavad jõuda selguse ja tasakaalu ning teadliku eluni.