Regionaalhaiglas on avatud lugemisnurk patsientidele, külastajatele ja haiglatöötajatele

Alates 20. maist on Regionaalhaigla C-korpuse aatriumis avatud uus ja hubane lugemisnurk, mis ootab kõiki huvilisi väärt raamatutega tutvuma. Lugemisnurk on loodud mõeldes patsientidele, nende lähedastele ning haiglapersonalile – et inspireeruda, tunda soojust ja leida tröösti ka raskematel hetkedel.