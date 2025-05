Sinijärv soovitab: teaberohke ja tihe tükk, millest õppida on paljudel

Martti Preem, «Mäletada». Foto: Raamat

No mine võta kinni, kas põlise arhitekti ajaraamat on pigem määratu hulk joonealuseid märkusi Mihkel Muti viimatisele Tartu-teosele või on hoopis Mutt teinud osalise verbaalse belletrillustratsiooni Preemi põhjalikkusele. Võib nii ja võib naa, saab nii naerda kui nutta.

Naerda väga ei saa, Preem on asjalik inimene ja kõik, mis kaante vahel, on korrektne ning ju ka tõele vastav. Ei lähe ju kontrollima, et ega kodanik ametnik paarkend aastat tagasi mingit kelbast ei ajanud. Tundub teaberohke, tundub siinseal tüütu ja teinekord meenutustega haakuvalt põneloetav. Tihe tükk, mis muidugi väärinuks näpukate väljaviset ja üldse head sutoriseerit toimetamist.