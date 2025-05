LUGEMISSOOVITUS Hästi ilus ja igati arukas lasteraamat

See hästi ilus ja igati arukas lasteraamat tahaks kindlasti uut trükki saada. Vigu ja kordusi on liiga palju, tuleb teravalt üle toimetada. Ometi soovitan juba praegu, kuna lühikestele inimestele ette lugedes saab osad apsakad käigu pealt praavitada ning lugu ennastki vastavalt vajadusele mugandada.

Kohakeskne, kaartidega, fantastilise pildimaterjaliga (aja)lugu võiks korda minna igale mini-inimesele ja pisi-isikule, kes Tallinna ruumis elab. Nagu neilegi, kes vast varsti alles esimest pealinna-käiku kavandamas. Siin on tõhusat taustatunnet, teadmist ja kohe kohal olemise vaibi. Valusat minevikumeenutust ja elusat kohalolemist, on tänast ja tunast, on kärtsu ja kurbust.