Raamat, mille ilmumise järel tekkis Tai-eestlaste seas pisike skandaal

Mäletan, et selle raamatu ilmumisele järgnes pisike skandaal (Tai-)eestlaste konnatiigis: üks populaarne blogija, kes ka Tais elanud, heitis Annela raamatule palju asju ette. Nüüd on möödunud kümme aastat ja aeg näitab – minu meelest küll – seda, et «Minu Tai saared» on ajaproovile vastu pidanud.

Taid seostatakse eelkõige seksiturismiga ja eks see teema tuleb ka kolme pisilapsega pere ellu, sest nad elavad peamise aja korterite kompleksis, kus saladusi pole. Lapsed on veel nii väikesed (kui ma ei eksi, siis olid vanused neil toona 1, 3 ja 5), nende probleemid on teise koha peal, seksiturismi nad märgata ei oska. Mulle – kes ma ka omal ajal väikeste lastega päris palju reisida üritasin – on raamatus äratundmist ja kaasaelamist palju. Ja mina naudin ka neid tekstilõikusid, mis võiksid toimuda kus iganes, selleks pole vaja Tai saari, aga on vaja kolme last, ilma tugisüsteemideta lapsevanemat ja tema mõtlevat meelt. Mulle meeldib ka see, kuidas Annela tõmbab kohati paralleele oma juurtega, Setomaaga. Külakabelid ehk tsässonad on täitsa samasugused kui Taimaa altarid, mida igal sammul kohtab. Ja hommikuti peseb ta käsitsi pesu täpselt samamoodi, nagu tegi seda ta maavanaema. Mulle meeldib ka tema innovaatiline mõtlemine, seoste märkamine ja lahenduste pakkumine, selle tipp on raamatus koht, kus ta töötab välja välismaal viibivatele Eesti taustaga lastele riiklikult rahastatava e-kooli süsteemi. (See oli kõik tükk aega enne koroonahullust ja idee tundub ka praegu väga realistlik ja meie keele-kultuuri hoidmiseks vajalik, paraku Annela idee konkursil raha ei saanud.)