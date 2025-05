Eesti loetum kirjanik meenutab: «Hakkasin oma isa nägema, kui olin umbes kuueaastane. Enne seda oli ta lihtsalt olemas»

Marje Ernits​a uus raamat «Mehed minu elus» on ühe naise lugu, tema mälestused ja mõtisklused meestest, kes on elus tema kõrval olnud ja keda ta on oluliseks pidanud isegi siis, kui nad talle pettumust valmistasid. Iga inimese, nii mehe kui naise lugu on ainulaadne, aga vaid üheskoos on neil tulevikku.