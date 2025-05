Epp Petrone meenutab: kuidas sündisid looduslood tegelasest, kellel ei ole nime ega sugu

Selle teksti kirjutasin ma suvel 2006. Oli imelik ja imeline aeg, elasin New Yorgi äärelinnas oma koduperenaise elu: lõuna ajal panin toona 2-aastase lapse kärusse ja kõndisin mereäärset laudteed pidi kohalikku haruraamatukogusse - kui kohale jõudsime, siis lapsuke magas, mina kärutasin lugemissaali ja asusin lugema. Tavaliselt võtsin ette hunniku lasteraamatuid. Sellest ajast on mul alles mitu kaustikutäit ideid.

Kui Marta ärkas, kõndisime koju.

Epp Petrone, «Kust tuli pilv?» Foto: Raamat

Ühel suvepäeval aga ladistas vihma, me ei saanud kuidagi koju minna, ootasime raamatukogus vihma lõppu, aga seda ei tulnud kuidagi. Nii me siis kõndisime läbi sooja suvise vihma ja mul hakkasid kõndimise rütmis peas laused moodustuma. Olemine oli kuidagi kurb, lootusrikas ja vihmane. Kodus panin esimese asjana oma jutukese kirja. Ma ei teadnudki, kas see üldse on lastejutt, see oli lihtsalt üks lapsepõlvest meenunud vihma kirjapanek. Ja sinnapaika ta jäi.

Kui 2007. aasta lõpus oli mul endal kirjastus asutatud, tahtsin hakata ka lasteraamatuid tegema. Oma blogis kuulutasin, et otsin illustraatorit, ja sain mitukümmend vastust, nii et poolkogemata olin välja kuulutanud konkursi (see blogi oli toona väga populaarne!). Saatsin kunstnikele oma erinevaid lastejutte, muuhulgas ka seda vihmalugu või pilvelugu.

Siis tuli kõige raskem. Valida, kellega koostööd edasi teha. Sest ühes õiges lasteraamatus on ju pilte palju.