Raamat, mis vajab aega: Kristiina Ehini võiduteos ja Vilde kirjanduspreemia sügavam tähendus

Pärast kirjanduspreemia selleaastast üleandmist, mille laureaadiks sai Kristiina Ehin raamatuga «Südametammide taga», vestlesime Vinni valla raamatukogude juhi Tea Järvisega kirjanduse lugemise tulevikust, auhinna jagamise meeldejäävamatest hetkedest ja Vilde enda loomingust. Tema eestvedamisel on kirjandusauhind muutunud millekski palju enamat kui lihtsalt auhind. See on tähenduslik traditsioon, kogukonda siduv sündmus ja kirjanduse elushoidmise viis.