Ilmunud on uus kogu möödunud aasta parimast Eesti novelliloomingust

Sedakorda sisaldab valik 15 lugu, milles kohtuvad nähtamatu mees, taevane elektrik, äärelinnatüdrukud ja logisevad elud ehk täiesti inimlikud tegelased ja mitmed ootamatud juhtumised, kus ei peljata väikesi tundeid ega suuri piinlikkusi. Tuntud autorid ja säravad uustulijad pakuvad lugejale 15 võimalust end leida või kaotada. Valikust leiab nii sajandivanuse novelli kui ka kõige uuemad Tuglase preemia võidulood. Hoolikalt valitud lood on nagu Eestimaa suvi - kõik on võimalik, aga midagi kindlat lubada ei saa.

Alates 2025. aastast annab «Eesti novelli» sarja välja kirjastus Puänt ning seda MTÜ Eesti jutt toel. Sarja asutaja on Armin Kõomägi. «Loodan, et sari, mis on lugejate poolt seitsme esimese aasta jooksul väga hästi vastu võetud, jätkab värskete kureerijate juhtimisel tõusu uutesse kõrgustesse,» ütleb Kõomägi. «Ja et ikka jätkuks nii lugejaid kui kirjutajaid nii põnevale žanrile nagu seda on novell.»