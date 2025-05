Ilmunud on esimene Eesti kokaraamat, mis ühendab Piibli ja toiduvalmistamise

Raamat on valmis küpsenud üheksa aasta pikkuse ühistegevuse tulemusel. Selle aja jooksul on toimunud ligi 60 piiblitundi ja läbi proovitud üle saja retsepti. Valik parimatest retseptidest on nüüd jõudmas trükikaante vahele, et pakkuda keha- ja hingekosutust kõigile, kes tunnevad huvi toidu, kultuuri ja kristliku vaimsuse sümbioosi vastu.

Raamatu autorid tõdevad, et aastate jooksul on Haapsalu kujunenud tõeliseks toidukultuuri tähiseks, kus koduste roogade kõrval leiab ka Michelini tärniga pärjatud maitseelamusi. Ka Haapsalu vanalinna Jaani kirikus ja kogudusemajas on juba aastaid pakutud kehale ja hingele kosutust läbi piibli- ja toiduhuviliste koostöö. Just seal sündis 2015. aasta sügisel ettevõtmine Piibel Köögis, millest on aastate jooksul kujunenud armastatud ja äratuntav kaubamärk Eesti kristlikul maastikul. Idee ühendada piibliuurimine, toiduvalmistamine ja ühine eine on inspireerinud ka mitmeid teisi kogudusi – «Piibel Köögis» retseptid on leidnud kasutust mitmetel kiriklikel sündmustel ja koosviibimistel.

«Piibel Köögis» ei ole tavaline retseptikogumik, vaid mõtte- ja maitserännak, mis viib lugeja läbi Piibli-aegade toidukultuuri tänapäevase köögini. Iga retsepti saadab piiblilõik, lühike vaimulik mõtisklus ning põnevaid seiku sisaldav taustateave toidu koostisosade või kultuurilise tähenduse kohta. Lugejat ootavad raamatus näiteks Taaveti hamburger, Jaakobi läätseroog, Siinai kõrbe kapsaroog, Betaania omlett lambalihaga, Lutheri lihapada ja Jeruusalemma toorjuustukook.